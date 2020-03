Corona: Toms Ergebnis ist da, Heidi muss warten

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben sich auf das Corona-Virus testen lassen.

Neben Tom Hanks und Idris Elba haben sich möglicherweise auch Heidi Klum sowie Tom Kaulitz mit dem Corona-Virus infiziert. Beide fühlen sich schon seit einigen Tagen krank und ließen sich daher testen."Um sicher zu gehen, bleiben wir getrennt, bis wir die Ergebnisse unserer Coronavirus-Tests haben", ließ das Model ihre Fans am Samstag auf Instagram wissen. Dazu teilte die 47-Jährige ein Foto, auf dem sie ihren Ehemann durch eine Glasscheibe küsst.Inzwischen ist das erste Ergebnis da! Tom kann aufatmen: Er ist negativ. Heidi dagegen muss weiter zittern: "Tom ist negativ, ich bekomme meine Ergebnisse am Donnerstag", schrieb sie auf Instagram.Doch die GNTM-Jurorin ist trotzdem erleichtert: "Ich bin froh, dass ich einen Arzt überhaupt gefunden hat. Ich habe eine Woche gewartet. Es ist so schwierig. Ich habe wirklich viele Leute fragen müssen", verrät sie weiter.