Tom Hanks meldet sich aus Corona-Quarantäne

Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson haben den Coronavirus und sitzen in Quarantäne in Australien. Der Star schickt das erste Foto.

Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson sind, aber die ersten. Am Mittwoch schilderte Tom auf Instagram, dass sich Rita und er müde fühlten und leichtes Fieber hatten. Was folgte, war die Corona-Diagnose . "Ihnen geht es gut",Am Freitag meldeten sich die kranken Stars selbst. Tom und Rita schicken ein Foto aus Down Under. Dass es ihnen gut geht, sagt Hanks nicht. Doch er versucht, das Gute an der Situation zu sehen. "Rita und ich wollen allen hier danken, die sich so gut um uns kümmern. Wir haben Covid-19 und sind isoliert, damit wir es niemandem anderen anhängen. Es gibt Leute, bei denen es zu einer ernsten Krankheit führen könnte. Wir leben von einem Tag zum nächsten. Wir alle können helfen, das durchzustehen. Wir können uns an die Anweisungen von Experten halten und auf uns und andere aufpassen, nicht? Nicht vergessen, trotz allem, was zur Zeit passiert, gibt es kein Weinen beim Baseball. Hanx."Der "Forrest Gump"-Star schaut am Foto besorgt aus. Aber ein schlimmer Corona-Fall dürften weder er noch seine Frau sein.Eine große Erleichterung für die Fans und die unzähligen Kollegen, die Tom und Rita in den vergangenen Tagen mit Glückwünschen und "Gute Besserung"-Tweets, und Insta-Nachrichten überschütteten.Tom Hanks (63) und Rita Wilson (63) gelten als eines der Vorzeigepärchen in Hollywood. Die beiden sind seit 1986 zusammen und seit 1988 verheiratet.