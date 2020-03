Diese Stars wurden mit Corona diagnostiziert

Immer mehr Menschen stecken sich weltweit mit dem Coronavirus an und macht auch vor Stars nicht halt. Der erste berühmte Kranke: Tom Hanks.

Janet Broderick: Falsche Diagnose, Fehlbehandlung

Kranker Basketballer wird angefeindet

: Sein Vater und seine Mutter sind mit Corona in Australien in Quarantäne. "Sie sind nicht einmal so schwer krank und machen sich auch keine Sorgen", beruhigt der 29-jährige Chet Hanks.Hanks und seine Frau Rita Wilson sind nur die ersten Stars. In der Fotoshow oben aktualisieren wir ständig, welche Promis erkrankt sind.Nicht nur in Australien, auch in Beverly Hills liegt ein prominentes Opfer. Im Cedars Sinai Spital liegt Janet Broderick. Die Schwester von Matthew Broderick und Schwägerin von "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker ist Pastorin. Sie hat sich bei einem religiösen Kongress angesteckt. Als sie sich krank fühlte ging sie zum Arzt, der zuerst Corona nicht erkannte. Sie wurde gegen einen anderen Virus behandelt. Erst später testete man sie und diagnostizierte richtig.Auch vor dem Sport macht Corona nicht halt. Star-Basektballer Rudy Gobert machte sich über den Virus lustig und tatschte Journalisten-Mikros ab. Jetzt ist er krank und hat auch gleich einen zweiten Teamkollegen angesteckt. Das komplette Team der Utah Jazz wurde getestet, die komplette NBA hat ihren Betrieb eingestellt. Gobert wird nun vorgeworfen, dass er durch sein leichtsinniges Verhalten andere gefährdet habe.