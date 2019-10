Heidi Klum gibt 1. Hinweis auf ihr Halloween-Kostüm

Das deutsche Model teilte ein Video auf Instagram, dass die Entstehung ihres Outfits zeigt.

Nach über 20 Jahren auf Laufstegen, Werbebannern und TV-Schirmen gilt Heidi Klum in fast allen Ecken der Welt als unverkennbar. Vielleicht steht die "Germany's Next Topmodel"-Chefin gerade deshalb so sehr auf Halloween. Einmal im Jahr wird sie dank spektakulärer Kostüme zu einer völlig neuen Person.Traditionell gibt Heidi zuvor Hinweise auf ihr neues Outfit. Der erste Tipp ist heuer ein Video auf Instagram. Fleißig werkt Mike Marino, seines Zeichens Spezialist für Make-up-Prothesen und zuletzt fürim Einsatz, am künftigen Erscheinungsbild von Klum.Ein länglicher Kopf ist zu erkennen. Vielleicht verkleidet sich Heidi ja als Frankensteins Braut? Es könnte sich aber auch einfach um ein Alien handeln. Oder um etwas völlig Anderes. In jedem Fall wird es laut Heidi "zehn Stunden dauern", sie in ihr Halloween-Alter-Ego zu "transformieren".Letztes Jahr feierte das Model übrigens als Oger-Prinzessin Fiona, Ehemann Tom Kaulitz stand seiner Liebsten