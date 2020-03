Klum krank, Kollege kam mit Gasmaske zur Arbeit

Heidi Klum wurde krank aus dem Studio gebracht. Davor kam ihr Mit-Juror Howie Mandel im Pseudo-Schutzanzug zum Job.

Gasmasken-Outfit bei Mandel

Heidi Klum schleppte sich am Dienstag mit verzwicktem Gesichtsausdruck in die Arbeit. Aber als der Dreh für die 15. Staffel von "America's Got Talent" begann,. Wahrscheinlich sei es eine Lebensmittelvergiftung, lautet die offizielle Meinung des Senders. Klum wurde nach Hause gebracht.Howie Mandel, Klums Mit-Juror, wird heilfroh über ihr Wegbleiben sein. Er kam am Tag von Klums Erkrankung in einem Ganzkörper-Anzug aus Plastik, langen Gummi-Handschuhen und einer (nicht angeschlossenen) Gasmaske."Ich schüttle keine Hände, noch nicht einmal per Fist-Bump. Ich hab alles auf eine neue Ebene gehoben", rechtfertigte er sich vor "People". Ob er sich extra für Klum so in Schale warf, sagte er nicht. Es hilft aber sicher beim Kontakt mit Fans vor dem Studio.