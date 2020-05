So süß gratuliert Heidi ihrer Mama zum Muttertag

Die "GNTM"-Jurorin gewährt auf neuen Instagram-Fotos Einblicke in ihr Privatleben. Diesmal teilte sie Bilder von sich und Mama Erna.

Herzige Fotos von Heidi und Mama Erna

Heidi Klum weilt derzeit noch in Amerika. Bis sie nach Deutschland wieder fliegen darf, könnte es noch eine Weile dauern. Denn aufgrund der Corona-Pandemie herrschen besonders strenge Reisebestimmungen.Auch Mama Erna kann Heidi momentan nicht sehen. Zum Muttertag gratulierte sie ihr trotzdem – und zwar via Instagram. Dort teilte sie gleich mehrere Schnappschüsse von sich und ihrer Mama. Auf einem liegen sie im Bett, auf einem anderen sitzen sie in der Limousine.Dazu schrieb das Model: "Liebe Mama ❤️ Ich wünsche Dir und allen Mamas auf der Welt einen wunderschönen Muttertag". Dazu postete sie noch die Hashtags #ichliebedich#igotitfrommymama#mothersday. Süß!