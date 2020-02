Hein erteilt Fabasoft-Projekt die Rote Karte

Wie "Heute" berichtete, plante Fabasoft nahe der Kepler-Uni eine neue Firmen-Zentrale zu errichten. Markus Hein (FP) erteilte dem Projekt nun eine klare Absage.

"Es wird keine Umwidmung geben!"

Grüne fordern, das Areal nun besonders zu schützen

Ein Stück unverbautes Grünland in der Altenbergerstraße nahe der Linzer Kepler-Universität sorgte in den vergangenen Wochen für viel Gesprächsstoff.Wie berichtet , will Software-Entwickler Fabasoft auf dem 11.000 Quadratmeter großen Gelände die neue Firmenzentrale errichten. Dazu müsste allerdings ein Teil des Gebiets von Grünland in Bauland umgewidmet werden.Gegen dieses Vorhaben war der Aufschrei im Umfeld groß. Zudem merkte Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger an, dass es eine negative Stellungnahme des Naturschutzes gebe. Lorenz Potocnik (NEOS) schlug ein alternatives Grundstück in der nahe gelegenen Donaufeldstraße vor.Planungsreferent und Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ) beendete nun die Spekulationen rund um den Umwidmungsantrag, zeigte dem Fabasoft-Projekt sozusagen die rote Karte.In einer Aussendung stellt er klar: "Nachdem ich heute die gesammelten fachlichen Vorstellungsmaßnahmen zum vorliegenden Antrag erhalten habe, bleibt mir keine andere Wahl, als das Projekt an diesem Standort zu stoppen. Im Klartext heißt das, es wird in der Altenberger Straße keine Umwidmung des Grünlands für Fabasoft geben!""Jeder Grundeigentümer kann in Österreich für seine Liegenschaft eine Änderung der Flächenwidmung beantragen. Wird in einem Antrag auf öffentliches Interesse verwiesen, muss im Fall einer Konfliktsituation eine genaue Güterabwägung erfolgen", so Hein weiter.Der Vizebürgermeister verweist zudem darauf, dass bereits in der Vergangenheit ein vergleichbarer Antrag der JKU negativ beurteilt wurde.Auch Eva Schobesberger ist ob der Entscheidung hocherfreut. Sie sagt: "Diese Entscheidung ist sachlich und fachlich die einzig richtige. Wir weisen seit Wochen auf die massiven negativen Auswirkungen einer möglichen Verbauung hin."Die Umweltstadträtin geht noch einen Schritt weiter: "Ich erwarte mir, dass jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die Stadt soll beim Land beantragen, dass dieses Areal auch wieder in den besonders geschützten überregionalen Grünzug aufgenommen wird."