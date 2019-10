Heinz Fischer im Saudi-Zentrum erbost Kickl

Ex-Bundespräsident Heinz Fischer hält am Mittwoch eine Rede im "König-Abdullah-Zentrum" in Wien.

Alt-Bundespräsident Heinz Fischer hält am Mittwoch die Eröffnungsrede einer Konferenz im "König-Abdullah-Zentrum". Das sorgt bei FPÖ-Klubchef Kickl für Aufregung.

Am Mittwoch findet im "König-Abdullah-Zentrum" eine Konferenz zum Thema "Hass im Netz" statt. Die Eröffnungsrede dort hält Ex-Bundespräsident Fischer. Das Zentrum wird großteils aus Saudi-Arabien finanziert, steht wegen der Menschenrechtsverletzungen dort in der Kritik.Kurios: Im Juni war mit den Stimmen von FPÖ, SPÖ und Liste Jetzt die Schließung des Zentrums beschlossen worden. Auch Außenminister Schallenberg hatte damals zugesagt, die Schließung umzusetzen. Laut einem Experten, den die "Krone" zitiert, habe der damalige Antrag aber keine Gültigkeit mehr. Das neue Parlament müsste die Schließung erneut beantragen.Genau das kündigt FPÖ-Klubchef Herbert Kickl an. Und übt Kritik an Fischer und der SPÖ: "Ich erwarte mir aus Fischers Partei deutliche Worte der Distanzierung."