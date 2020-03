Heizöl derzeit so billig wie vor zweieinhalb Jahren

Die Preise für Heizöl fallen und sind so billig wie schon lange nicht mehr. Auch die Spritpreise sinken – Grund dafür ist das Coronavirus.

Ebenfalls bergab geht's mit den Spritpreisen

Der Durchschnittspreis für 100 Liter Heizöl ist Ende der Vorwoche auf knapp 63 Euro gesunken. Heizöl ist damit um rund 20 Prozent billiger als noch zu Jahresbeginn – und so günstig wie einst im August 2017.Am Wochenende war der Liter Diesel an einigen Tankstellen um weniger als einen Euro zu haben. Auch der Liter Super wurde teils um unter 1,05 Euro gehandelt. Ein Grund – die gesunkene Nachfrage wegen Corona. Zusätzlich brach der Ölpreis (Marke Brent) am Freitag auf einen Schlag um 9 Prozent auf 45,50 Dollar je Fass ein, weil sich die OPEC-Länder auf keine Verlängerung bzw. Verschärfung der Förderbremse einigen konnten. Heißt – ab 1. April dürfen Erdölnationen fördern, so viel sie wollen.