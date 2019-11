Was macht dieser Ring an Helene Fischers Finger?

Ein Foto ist aufgetaucht, das Helene Fischer mit einem silbernen Schmuckstück am linken Ringfinger zeigt.

Die Freude war groß, als Helene Fischer beim "Schlagerboom 2019" überraschend vorbeischaute. Mit ihrem unangekündigten Besuch rührte die Schlagersängerin sogar ihren Ex-Freund Florian Silbereisen zu Tränen . Auch die Zuschauer konnten es kaum fassen, schließlich ist Helene seit Ende 2018 nicht mehr in einer Fernsehshow aufgetreten.Zahlreiche Fans und Kollegen nutzten die Chance, um ein Selfie mit der Musikerin zu machen. Eines davon sorgt aktuell für besonders viel Gesprächsstoff, denn Helene trägt am linken "Verlobungsfinger" einen silbernen Ring."Mir viel (sic!) der Ring an der linken Hand auf. Hat aber vielleicht nichts zu bedeuten. Ich find sie einfach toll. Helen geh zurück zum Florian. Der passt besser zu dir.", schrieb etwa ein Fan zu dem Foto.Deutet dieser Ring etwa an, dass die 35-Jährige ihren Freund Thomas Seitel heiraten will? Oder handelt es sich hier um einen ganz gewöhnlichen Ring, den sie nur zufällig am linken "Verlobungsfinger" trägt?