6 Ziele für romantisches Herbstwochenende

Romantisch, idyllisch und naturnah - So gestaltet sich der Auftakt in den Herbst. Wir haben Ausflugsideen für ein Wochenende gesammelt.

Egal ob es dich ganz aus dem bunten Stadttreiben hinauszieht, du Zeit für ein bis zwei Übernachtungen hast, du die Naturnähe für Spaziergänge, Radfahren oder Wanderungen suchst, oder du dich in Form eines Tagesausfluges in der Nähe von Wien entspannen möchtest und du Orte für romantische Zweisamkeit und Wellness suchst - Die folgenden Ideen bieten sich für all das an und garantieren ein gelungenes Wochenende und eine Feier des nahenden Herbstes.Der 22. Bezirk ist zu Unrecht nicht immer das erste Ausflugsziel, das einem in den Sinn kommt. Dort befindet sich immerhin der Nationalpark Donau-Auen und der wunderschöne Blumengarten Hirschstetten.Wenn nicht gerade Touristenmassen die Wasserfälle durchströmen, kann es ein romantisches Ausflugsziel sein. Hat man die Wanderung geschafft, wartet am Ende die "Myra-Stubn" mit kulinarischen Köstlichkeiten.Im Naturpark Sparbach gibt es Ruinen, freilaufende Wildschweine und andere Wildtiere zu beobachten. Für Wanderer bietet das Helenental eine ausgiebige Strecke, die über Flusslandschaften direkt zum Stift Heiligenkreuz führt.Sogar an einem sonnigen Samstag verteilen sich im weitläufigen größten Landschaftsgarten Österreichs die Besucher in vorteilhaftem Abstand. Nur 20 Kilometer von Wien, inmitten des Wienerwalds, entfernt liegt das Schloss Laxenburg. Dort hat man die Möglichkeit in der Schlossgartenatmosphäre sowohl auf großen Wiesenflächen auszuruhen, zu picknicken, Parkbänke zu nutzen oder bei der mitten in einem Teich gelegenen Franzensburg, wo sich ein Restaurant befindet, eine Mahlzeit mit bester Aussicht einzunehmen. Denkmäler, malerische Gartenräume und Lustbauten wechseln sich hier ab.Man muss nicht weit weg, um der Großstadt zu entfliehen. In der Wachau wartet zu jeder Jahreszeit ein idyllischer Ort, wo man abseits der Hektik des Alltags in die ruhige Beschaulichkeit bestehender Naturkulissen eintauchen kann. Das Schlosshotel Dürnstein, das direkt am Ufer der Donau liegt, verfügt auch über ein Restaurant mit wunderbarer Aussicht auf den Fluss und die Weingegend.Hier wird Abwechslung groß geschrieben. Bei Bad Tatzmannsdorf im Südburgenland liegt das Reiters Reserve. Hier findet man Europas größte, sich über mehrere Ebenen ausbreitende Wellnessanlage in einem 8.200 Quadratmeter großen Spabereich mit Pools, Saunas, Ruhe- und Massageräumen und alles rund um das Thema Schönheit und Gesundheit. Das Hotel teilt sich in zwei Bereiche, ein 5-Sterne-Hotel und ein Familien-Hotel, das angrenzend zu finden ist. Es bietet eine ideale Kombination aus Erlebnisvielfalt und Rückzugsorten. Obwohl der Komplex so groß ist, ist die Atmosphäre entspannt und familiär, die Inneneinrichtung hochwertig, aber dennoch liebevoll gestaltet und die Mitarbeiter bemüht. Zu jeder Jahreszeit finden Veranstaltungen statt. Sowohl das Erholungs- als auch das Sportangebot ist umfangreich. Am Gelände befindet sich eine große Golfanlage, eine Lipizzaner Reitanlage, man kann Kutschenfahrten reservieren, auf weiten Wanderwegen laufen gehen, radfahren oder eine Yoga-Stunde buchen. Auch 400 Tiere wohnen hier. Alles - von Pasta und Saucen bis hin zu Brot - wird hausgemacht und kommt von Anbietern aus der Region, Das Frühstück ist umfangreich. Der Wein kommt von Sommeliers verschiedenster Regionen, die auch beim jährlich stattfindenden Weinfest teilnehmen.Nicht nur im Frühling und Sommer ist die Seengegend im Umkreis vom Salzkammergut, an der Grenze zwischen Oberösterreich und Salzburg, eine Reise wert. Dort befinden sich zahlreiche Seen in kurzer Distanz zueinander. Je nach Zielort braucht man mit dem Auto etwa drei Stunden von Wien aus. Am Rande von St. Wolfgang liegt ein familiengeführtes Appartment-Haus mit Blick auf das Flussufer. Der Mondsee liegt nur zehn Auto-Minuten davon entfernt und auch weitere Seen wie der Attersee und der Traunsee findet man in wenigen Kilometern Entfernung. Die längste und schönste Seepromenade befindet sich in Gmunden. Verträumter wird es nicht.