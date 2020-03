Herzogin Kate trägt 20.000-Euro-Ohrringe

Die dreifache Mutter sorgte gleich zu Beginn ihrer dreitägigen Irland-Reise mit Prinz William für Aufsehen.

Prinz William und Herzogin Kate befinden sich seit Dienstag auf ihrer ersten offiziellen Irland-Reise. Und die 38-Jährige sorgt - wie immer - für unvergessliche Auftritte. So verließ sie das Flugzeug in einem grünen Mantel von Catherine Walker und einem ebenfalls grün gemusterten Kleid von Alessandra Rich - komplementiert wurde das Outfit von "Daisy Heritage"-Ohrringen aus dem Hause Asprey London - im Wert von fast 20.000 Euro.Ein ungewöhnliches Statement der sonst so bescheidenen Dreifach-Mama, das sie noch am Abend mit Ohrringen aus einem weit niedrigeren Preis-Segment wieder wettmachte.