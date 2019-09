Herzstillstand! Lehrerin von ihrer Familie gerettet

Und plötzlich ging alles ganz schnell! Das Herz von Anna Hitzginger (55) blieb plötzlich stehen. Ihre Familie holte sie ins Leben zurück.

Reanimation dauerte 40 Minuten

Am 14. August feierte Anna Hitzginger aus Handenberg (Bez. Braunau) ihren zweiten Geburtstag. Denn am selben Tag ein Jahr zuvor hing das Leben der zweifachen Mutter am seidenen Faden.Der Grund: Die Lehrerin verlor plötzlich ohne jegliche Vorwarnung das Bewusstsein, erlitt einen Herzstillstand. "Ich lag im Wohnzimmer auf der Couch. Dann ging alles sehr schnell", erinnert sich die Lehrerin.Doch zum Glück waren auch ihr Ehemann Vinzenz (55) und ihre beiden Töchter Maria (30) und Anna (25) zu Hause. Sie erkannten den Ernst der Lage und wussten was es zu tun galt.Sie setzten einen Notruf ab und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die 25-jährige Anna lotste die eintreffende Rettungsmannschaft zum Haus.Um Hitzginger zu stabilisieren, setzte das Rot-Kreuz-Team einen Defibrillator ein. Nach der Erstversorgung wurde die Lehrerin in ein Krankenhaus nach Salzburg transportiert.Obwohl die Reanimation 40 Minuten dauerte und sogar mehrere Rippen brachen, erholte sich die Patientin rasch. Schon einige Wochen danach konnten die 55-Jährige das Spital ohne gravierende Schäden wieder verlassen. "Dieser Vorfall veränderte meine Sicht aufs Leben komplett. Ich bin so froh, dass ich überlebte und bin dankbar über jeden Tag", so Hitzginger.Um auch künftig bei einem Notfall gerüstet zu sein, veranstaltet das OÖ-Rote Kreuz ab 30. September wieder flächendeckende Erste-Hilfe-Kurse. "Das Einzige was man falsch machen kann, ist nichts zu tun", weiß OÖ. Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.