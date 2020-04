Heute könnt ihr Hunderte Sternschnuppen sehen

Der Meteoritenschauer der Lyriden taucht jedes Jahr gegen Ende April in die Erdatmosphäre ein. In der Nacht auf Donnerstag herrschen ideale Bedingungen zum Sterneschauen.

Rund um den 22. April erreicht das Weltraumschauspiel der Lyriden ihren Höhepunkt. Der Meteoritenschauer ist jedes Jahr in der zweiten Aprilhälfte zu sehen. In der Nacht von Dienstag auf Montag konnte man bereits die meisten Sternschnuppen sehen.Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bietet Sternenguckern aber ebenfalls tolle Aussichten. Denn es ist die dunkelste Nacht des Monats, vor Beginn des Neumondes. Zugleich wird es eine wolkenlose Nacht, was einen noch besseren Blick auf die Hunderten von Sternschnuppen erlaubt.Jedes Jahr im April sind die Lyriden bei guter Sicht zu sehen. Diese Sternschnuppen sind nach dem Sternbild Leier (lat.: Lyra) benannt. Wissenschaftlich betrachtet kreuzt zu diesem Zeitpunkt im Jahr die Erde in der Sonnenumlaufbahn Reste des im Jahr 1861 entdeckten Kometen "Thatcher". Was wir als Sternschnuppen bezeichnen, ist in Wirklichkeit quasi Weltraummüll. Diese Partikel, die wir Lyriden nennen, sind seit mehr als 2.600 Jahren von der Erde aus sichtbar.