Star-Entertainer Gregor Glanz eröffnet "Heute"-Konzert

"Heute" präsentiert Euch das "Hoodrock-Festival". Die leiwandsten Künstler des Landes singen vier Stunden gegen die Coronakrise an. Von Mathea über Vincent Bueno bis zum Rapper Joshi Mizu.

In Kooperation mit Euromillionen präsentiertam Palmsonntag das "Hoodrock-Festival" bei dem du die angesagtesten Künstler des Landes live von zu Hause aus verfolgen kannst. Alle Informationen und das Line-Up findest du hier. Gerade in Zeiten wie diesen, wollen wir voneinen Beitrag leisten, dass wir alle gemeinsam gut durch die Krise kommen. Aus diesem Grund haben wir den heutigen Event ins Leben gerufen.Den Anfang des Abends machte um kurz vor 18 Uhr Gregor Glanz. Der 40-jährige Innsbrucker hat die Ehre, das Konzert zu eröffnen. Dabei konnten sich Fans des ehemaligen Dancing-Stars-Teilnehmer auf seine größten Hits freuen. Glanz performte gewohnt solide und startete würdig in den Abend. Nach Eigenkompositionen coverte er am Schluss Udo Jürgens (Immer wieder geht die Sonne auf), Louis Armstrong ( What a wonderful world). Als besonderes Zuckerl sang er als "Zugabe" Rainhard Fendrichs "I am from Austria".Ob er der "Pechvogel der Stunde" sei, wollte "Heute"-Redakteur David vom zweiten Act, Vincent Bueno wissen, weil dieser heuer nicht beim ESC in Rotterdam antreten kann. Doch dieser verneinte, freute sich gar darüber, dass er ein weiteres Jahr den Fokus halten könne. Auch, dass er noch ein Jahr Werbung machen könne, freue ihn, sagte er mit einem Augenzwinkern.Dran bleiben lohnt sich, denn schon in Kürze werden neben Vincent Bueno auch Zweikanalton, Willi Gabalier und weitere Top-Acts der heimischen Musik-Szene ihr Können unter Beweis stellen.