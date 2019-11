Hier entzündet Victoria das Friedenslicht in Israel

Gestern war es soweit! Die 11-jährige Victoria Kampenhuber aus Enns holte das Friedenslicht aus Israel. Und "Heute" war bei der Zeremonie in der Geburtskirche Jesu Christi dabei.

Kurz vor 11 Uhr vormittags treffen wir - die OÖ Delegation rund um LH Thomas Stelzer - bei der Geburtsgrotte in Bethlehem ein. Einzeln kriechen wir durch den Eingang der Grotte. Von außen war noch nicht zu erahnen wie viele Menschen uns dort erwarten würden.Ich beginne erst gar nicht zu zählen, stelle für mich aber fest, es waren definitiv mehr als noch voriges Jahr. Wie ich später erfahre, waren darunter allein 160 Pilger aus Oberösterreich. Sie alle warten darauf an der Stelle, dort wo das Friedenslicht übergeben wird, ein Selfie machen zu können. Ok nicht alle. Aber doch viele von ihnen.Wir warten zusammen, treffen dann auch auf Victoria, das heurige Friedenslichtkind . Die 11-jährige Schülerin aus Enns (Bez. Linz-Land) wirkt naturgemäß etwas nervös, stellt sich aber tapfer den Fragen der Journalisten und ersten Fototerminen - ihr Foto-Marathon beginnt aber erst.Langsam machen wir uns auf den Weg, steigen mehrere Stiegen abwärts und warten. Auch Victoria wartet vor dem Abgang - einer fehlt noch - der (griechisch orthodoxe) Pater. Die ersten Selfies werden gemacht. Und dann ist es soweit!In wenigen Minuten ist alles auch schon wieder vorbei. Und wie war's? "Es war aufregend, aber auch sehr schön. Ein Erlebnis, dass ich so sicher nicht mehr vergessen werde", sagt Victoria. Jetzt müsse man nur mehr aufpassen, dass das Licht beim Heimfliegen nicht ausginge. Mit den Austrian Airlines wird es in einem Spezialbehälter nach Österreich gebracht.Die Eltern von Victoria sind natürlich mächtig stolz auf die 11-Jährige, finden sie schlägt sich richtig gut. Aber nicht nur die, auch der neue Friedenslicht-Leiter Günther Madlberger, der seinen Namensvetter und langjährigen Organisator Günther Hartl beerbt hat, findet das. "Ich hätte mich ja schon längst mal kurz zur Seite gesetzt und durchgeschnauft, aber sie macht tapfer weiter", so Madlberger.Im Anschluss ging's noch zur Heiligen Messe in die Kirche Bait Sachur.Am kommenden Samstag präsentiert Victoria Kampenhuber das Friedenslicht aus Bethlehem im Fernsehen. Sie wird bei der Sendung "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" (20.15 Uhr, Orf2) mit Florian Silbereisen zu Gast sein.