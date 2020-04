Hier gestand 32-Jähriger Mordversuch an Frau

Kurz vor Mitternacht gestand ein 32-Jähriger in Wien-Penzing einem Passanten, zuvor auf seine Lebensgefährtin eingestochen und diese schwer am Hals verletzt zu haben.

Ermittlungen dauern an

Es müssen bange Momente für jenen Passanten gewesen sein, der in Wien-Penzing am späten Freitagabend von einem Wildfremden angesprochen wurde. Er habe soeben auf seine Frau eingestochen und diese schwer verletzt , gestand der Alkoholisierte dem Passanten.Dieser reagierte geistesgegenwärtig und verständigte umgehend die Polizei. Die Berufsrettung Wien konnte das Leben der Frau vorerst retten. Am Samstag hieß es noch, dass die Frau in Lebensgefahr schwebe.Angaben zu einem möglichen Motiv konnte Polizeisprecher Markus Dittrich auf-Nachfrage auch am Nachmittag noch keine machen. Der im Verdacht stehende 32-Jährige konnte auf Grund seiner starken Alkoholisierung von den Beamten noch nicht einvernommen werden.Aktuell gehen die Ermittler gehen von einer Beziehungstat in Folge eines Streits aus. Gegen den 32-Jährigen wird wegen des versuchten Mordes ermittelt.