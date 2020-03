Hier gibts alle heimischen Onlineshops gesammelt

Dem Nicht-Online-Handel brechen die Einnahmen weg, Profit machen die Online-Giganten. Deshalb werden alle Austro-Händler in einem Verzeichnis aufgelistet.

Der österreichische Nicht-Lebensmittelhandel mit seinen fast einer halben Million Beschäftigten ist von der aktuellen Corona-Krise besonders stark betroffen. Die Geschäfte müssen geschlossen bleiben, weshalb für die betroffenen Händler online zurzeit der einzige Vertriebskanal ist. Dadurch kommen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmens-Händler immer stärker unter Druck.Überdies besteht die Gefahr, dass ein Großteil der Umsätze in Zeiten von COVID-19 bei internationalen Online-Plattformen landen und nicht bei den 12.000 heimischen Webshops, die mittlerweile in ihrer Existenz bedroht sind. "Daher appellieren wir an alle österreichischen Konsumenten: Jetzt ist die Zeit, um möglichst regional einzukaufen. Unsere Händler sind vorbereitet", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.Um den Einkauf bei österreichischen Onlinehändlern einfacher zu machen, hat der Handelsverband ein neues Verzeichnis für heimische Webshops veröffentlicht. Auf www.ecommerceaustria.at sind bereits tausende Austro-Webshops in neun unterschiedlichen Kategorien gelistet.Das Verzeichnis wird laufend ergänzt und berücksichtigt auch Einträge unzähliger privater Initiativen. "Alle Onlineshop-Betreiber, die bei eCommerce Austria gelistet werden wollen, können das ganz einfach und kostenlos über unsere Plattform KMU Retail machen. Sie erhalten darüber hinaus laufende Händler-Infos zum Nulltarif", so Will. Der Handelsverband lädt alle Händler mit weniger als 10 Millionen Euro Umsatz bzw. weniger als 10 Mitarbeitern ein, die Services kostenfrei zu nutzen.