Hier hast die Chance auf einen echten Kinosessel

Das Haydn Kino auf der MaHü modernisiert das "Cinema D". Für Dich bedeutet das: Du kannst Dir für wenig Geld einen Original-Kinositz kaufen, es gibt sogar Mengen Rabatt.

Um seine Besuchern ein noch besseres Kinoerlebnis zu bieten, modernisiert das English Cinema Haydn auf der Mariahilfer Straße 57 (Mariahilf) den Kinosaal D.Weil die alten Sitze Platz für neue, bequemere Möbel machen, können diese nun für das eigene Heimkino erworben werden. "Noch bis Sonntag können direkt bei der Kinokassa Voucher () erstanden werden, die Abholung der Sitze ist dann ab Montag, 18. November zwischen 11 und 14 Uhr in der Barnabitengasse 7 möglich", erklärt Geschäftsführer Christian Dörfler gegenüberDie Kinositze sind jeweils 95cm hoch, 55cm breit und 50cm tief und nicht klappbar. Zu haben sind Einzelsessel oder maximal vier in Reihe. Ein Stück kostet 60 Euro, zwei Sitze in einer Reihe kosten je 35 Euro. Für drei Stück sind je 30 Euro zu bezahlen, für vier in einer Reihe beträgt der Stückpreis 25 Euro.Das Interesse ist groß, noch sind aber rund 20 echte Haydn-Kinositze zu haben. "Wir freuen uns, wenn sie ein neues Zuhause finden", so Dörfler. Auf den neuen Sitzen im Cinema D Platz nehmen können Kinofreunde übrigens schon Mitte kommender Woche.