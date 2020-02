Hier küsst Sarah Lombardi ihren neuen Freund Julian

Seit Anfang des Jahres brodelt die Gerüchteküche: Sarah Lombardi soll in einen Fußballer verliebt sein. Nun sind Fotos aufgetaucht, die das Liebes-Glück bestätigen.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Zwar hat sich Sängerin Sarah Lombardi lange nicht zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus geäußert, doch auf Fotos ist ganz klar zu sehen: Ja, Sarah ist wieder vergeben! Bereits Anfang Februar hatte "Heute" berichtet , dass die 27-Jährige wieder in festen Händen sein soll. Angeblich hatte die Ex-Frau von Pietro Lombardi ein Auge auf Profi-Fußballer Julian Büscher geworfen.Eine offizielle Bestätigung zu dem Liebes-Glück von Sarah und Julian gab es bisher aber noch nicht. Bis jetzt! Denn auf Bildern, die der Zeitung "Bild" zugespielt wurden, ist zu sehen, wie sich die beiden Turteltäubchen während eines Fußballspiels küssen.Zu den Liebes-Gerüchten und dem Kuss-Foto möchte die Sängerin aber nichts sagen: "Sie möchte sich dazu nicht äußern", erklärt ihr Management gegenüber der deutschen Boulevardzeitung.Zuvor sollen die "Das Supertalent"-Jurorin und der Fußballer zusammen in Köln gesichtet worden sein. Und auch im Ägypten-Urlaub sollen die beiden Zeit miteinander verbracht haben.Sarah Lombardi hält sich zwar weiter bedeckt, ihr Ex-Mann Pietro ist da aber schon etwas "auskunftsfreudiger". "Ist doch schön für Sarah! Ansonsten juckt mich die Beziehung nicht", so der "DSDS"-Gewinner gegenüber "bild.de"."Ich kann mich nicht ständig um das Leben meiner Ex kümmern. Nur, wenn mein Sohn eine Rolle dabei spielt", stellt Pietro weiter klar.