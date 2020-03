Hier patrouilliert Polizei bei einem Spielplatz

Seit heute sind auch Spielplätze und Parks geschlossen, die Menschen dürfen nur noch in Ausnahmefällen aus dem Haus. Die Polizei kontrolliert, wie Fotos zeigen.

Es sind Bilder, an die wir uns erst gewöhnen müssen. Montagfrüh, Linz, Volksgarten.Dort, wo üblicherweise schon ab der Früh viel los ist, herrscht gähnende Leere. Und das bei perfektem Frühlingswetter.In einer Rede im Nationalrat kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag Maßnahmen an, mit denen die Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum eingeschränkt wird.So wurde etwa ein Versammlungsverbot für Spiel- und Sportplätze verkündet, das seit heute Früh in Kraft ist - mehr hier In Linz dürften sich die meisten daran halten, beim "Heute"-Lokalaugenschein am Montag in der Früh war die Stadt wie leergefegt.Unterdessen sorgte das Virus für einen neuen Crash an den Börsen. Der ATX stürzte in der Früh um fast neun Prozent auf 1.821 Einheiten ab.