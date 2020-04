Wien top – aber hier sind derzeit die meisten krank

Gemessen an der Einwohnerzahl ergeben sich Überraschungen bei der Corona-Statistik in Österreich. "Heute" verrät die Details und wie die Millionenstadt Wien abschneidet.

Bisher wurden in Österreich 12.427 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 1.100 Erkrankte sind hospitalisiert, 243 befinden sich auf der Intensivstation (Stand: 7. April 2020, 12 Uhr)Mit 2.819 bestätigten Krankheitsfällen ist Tirol am stärksten betroffen, dahinter folgen Niederösterreich (2.064), Oberösterreich (1.982) und Wien (1.785). Allerdings handelt es sich dabei um absolute Zahlen aller bestätigten Erkrankungen, die die Bevölkerungszahl außer Acht lassen. Auf Basis der Daten des Gesundheitsministeriums von 9.30 Uhr hatermittelt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern in den Bundesländern erkrankt sind.Mit knapp 200 bestätigten Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt Tirol auch in dieser Statistik an der Spitze. Hier wurden die ersten Infektionen überhaupt in Österreich festgestellt, die Skiorte dürften laut Kritikern zu lange offen geblieben sein. In engen, heißen Après-Ski-Hütten konnte sich das Virus gut ausbreiten. Viele Urlauber schleppten die Krankheit im Anschluss in ihre Heimat.Hinter Tirol folgt Salzburg mit 139,58 Erkrankten pro 100.000 Einwohnern, danach kommen Vorarlberg, Niederösterreich, die Steiermark, Oberösterreich und Wien auf einem relativ gleichen Niveau. Auffallend ist, dass Wien trotz seiner großen Einwohnerzahl von fast 2 Millionen nach dieser Messung recht wenige Erkrankte hat.Kurios: Mit Abstand am wenigsten getroffen ist Kärnten, das direkt an Italien grenzt, wo das Gesundheitssystem sich längt im Kollaps befindet und jeden Tag Hunderte Menschen sterben.Mehr als 240 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben. Die Zahl der Genesenen ist ebenfalls gestiegen. 4.046 Personen haben im Land das Virus bereits besiegt und sind wieder gesund.