Hier werden zwei Tauben-Babys mit Brei gefüttert

Weil sie Bewohner auf ihrem Balkon nicht mehr haben wollten, landeten zwei Tauben-Babys bei der Pfotenhilfe in Lochen. Dort werden sie jetzt groß gezogen.

Sie sind gerade einmal so groß wie eine Handfläche, haben nur ganz wenig Federn und machen es sich in einem grünen Wollschal gemütlich.Die beiden, süßen Taubenküken sind die neuesten Bewohner der Pfotenhilfe in Lochen. Entdeckt wurden die rund zwei Wochen alten Babys auf einem Balkon in Salzburg. Ein Tierschützer brachte sie den Verantwortlichen der Pfotenhilfe Donnerstagabend vorbei."Wir müssen sie alle drei Stunden füttern. Das müssen wir knapp drei Monate machen. Dann können sie zurück in die Freiheit", so Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe.Die Küken wurden zwar von der Mutter versorgt, doch die Bewohner wollten sie nicht mehr auf dem Balkon haben.Bei der Ankunft in Lochen waren die beiden Küken schon sehr hungrig, verschlangen gierig den vorbereiteten Früchte-Brei. Im Video sieht man, wie sie sich auf ihre Mahlzeit stürzen.