Linz hat heuer einen 24-Meter-Chistbaum

Er steht! Und wie! Seit 11.30 Uhr ist der Linzer Hauptplatz um (s)einen Christbaum reicher. Zwei Stunden dauerte es, bis die Fichte aus Freistadt aufgestellt war. "Heute" war dabei.

Linzer Christbaum wird zugeschnitten

Kurz vor zehn Uhr und es hatte frostige 1 Grad in der Oberösterreichischen Landeshauptstadt. Brr! Überpünktlich kam der Christbaum Montag am Linzer Hauptplatz an. Er kommt heuer aus Freistadt Mitarbeiter des Bauhofs in Freistadt und Personal der Linz AG kümmerten sich gemeinsam um das Aufstellen des Baumes. Und das dauerte etwas. Denn der 24 Meter hohe Baum musste erst – wie man es auch von daheim kennt – zugeschnitten werden.Dazu wurde der Baumstamm der Fichte mit einer Motorsäge (75 Zentimeter Durchmesser) stückchenweise abgesägt.Dann wurde der 40 Jahre alte Baum mit dem Kran ganz langsam nach oben gezogen bis er aufrecht stand und in der Verankerung fixiert. Nach zwei Stunden war der Baum schließlich aufgestellt.Um 10.30 Uhr – noch vor Faschingsbeginn um 11.11 Uhr, denn da zog übrigens auch die erste Faschingsgilde über den Hauptplatz. In den nächsten Tagen wird der Baum auf Hochglanz gebracht. Eine Lichterkette mit 1000 Lämpchen wird angebracht. Am 23. November wird er bei der Eröffnung des großen Christkindlmarkts an Linz-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) offiziell übergeben.Hier wird der Baum in Bildern aufgestellt: