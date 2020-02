26.02.2020 11:39 Hier wird Wiener Corona-Patient ins Spital gebracht

Ein Patient, der unter Verdacht steht dem Coronavirus erkrankt zu sein, wird ins Kaiser-Franz-Josef-Spital gebracht. Bild: Leserreporter

In Wiener Spitälern befinden sich momentan mehrere Patienten in Quarantäne, die unter dem Verdacht stehen, am Coronavirus erkrankt zu sein.