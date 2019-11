Hilfe, die Koalas sterben aus!

Bei den schweren Wald- und Buschbränden in Australien sind bereits 1.000 Koalas verbrannt, Hunderte verletzt worden. Tierschützer warnen: Bis 2030 könnten die Tiere gänzlich ausgestorben sein.

Die Schreie der Koalas, die auf Videos zu hören sind, gehen durch Mark und Bein: 1.000 Tiere sind tot, die verletzten wurden ins Koala Hospital von Port Macquarie gebracht, 140 Freiwillige versorgen dort die Kleinen.Fatal: Koalas retten sich bei Feuer auf Bäume. Wenn die Flammen meterhoch schlagen, verbrennen sie bei lebendigem Leib. 80 Prozent des Lebensraums der Tiere sind bereits durch das Feuer zerstört.Weiters macht der Klimawandel den Tieren zu schaffen. Die Koalas könnten sich nicht so schnell anpassen, wie sich das Klima ändere, so Wissenschafter. Tiere müssten aus dem Hinterland an kühlere Küsten gebracht werden, um zu überleben. Nach Einschätzung von Umweltschützern könnten Koalas bis 2030 oder spätestens 2050 in Australien ausgestorben sein. Wenn Sie helfen wollen, hier können Sie spenden oder Koalas adoptieren: koalahospital.org.au