Hill sagt nein zum Riddler, Paul Dano rückt nach

Der Cast von "The Batman" wächst, die Besetzung des Bösewichts erweist sich aber als problematisch.

Ursprünglich wurde spekuliert, Jonah Hill sei als Batmans Widersacher Pinguin im Gespräch. Dann hieß es plötzlich, Hill solle die Rolle des Riddlers spielen. Nun erteilte der zweifach Oscar-nominierte Schauspieler ("Money Ball", "The Wolf of Wall Street") Batmans Filmstall Warner Bros. jedoch eine generelle Absage. Laut "Variety" hatte die Produktionsfirma zuvor schon ein anderes Angebot vorbereitet, das jetzt zum Tragen kommt. Der Part des Schurken wird Paul Dano ("Little Miss Sunshine, "There Will Be Blood") angeboten. Das Branchenblatt beruft sich dabei auf eine anonyme Quellen aus dem Umfeld der Produktion. In der "Internet Movie Database" ist Dano allerdings schon fix als Riddler gelistet. Seine Zusage scheint nicht zuletzt dadurch mehr als wahrscheinlich.Im Kino wurde der Riddler zuletzt von Jim Carrey in "Batman Forever" (1995) gespielt. Seine Version des Schurken hieß mit bürgerlichem Namen Edward Nygma. In "The Batman" dürfte der Bösewicht allerdings Edward Nashton heißen und sich damit nur auf einen kleinen Teil der Comicvorlagen beziehen.Unterschreibt Paul Dano bei Warner, wird er gemeinsam mit Robert Pattinson (Batman) und Zoë Kravitz (Catwoman) in der DC-Verfilmung zu sehen sein. "The Batman" soll im Juni 2021 in den Kinos starten.