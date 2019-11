Kids spielen "Hinrichtung", Anrainer in Angst

Schockierende Szenen im Linzer Lenaupark-Viertel: Wie Anrainer berichten, stellen junge Burschen Exekutionen nach. Auch Waffen (Softguns) stellte die Polizei schon sicher.

Sie halten sich täuschend echt aussehende Waffen (Softguns) an den Nacken, stellen Exekutionen nach. Wie die "Krone" berichtet, spielen sich diese Horror-Szenen vor den Augen mehrerer Anrainer im Linzer Lenaupark-Viertel ab.Wie aus Bewohnerkreisen zu hören ist, stellen die Kids die Kriegsszenen in den Innenhöfen direkt vor den Fenstern der Anrainer nach.Schon vor Monaten wurde ein junger Mann mit einer Softgun von der Polizei abgeführt. Erst am vergangenen Wochenende fanden Beamte eine Softgun in einem Grünstreifen.Die Probleme in dem Viertel sind auch Stadtpolizei-Kommandant Karl Pogutter bekannt. Er sagt: "Eine Softgun gilt als Spielzeugwaffe. Der Großteil der Burschen ist zudem nicht strafmündig."Ob Drogen, Gewalt oder Vandalismus – in dem Viertel zwischen dem Lenaupark und dem Kremplhochhaus in der Glimpfingerstraße ist in den letzten Monaten laut Polizei eine steigende Kriminalität spürbar.