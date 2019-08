Ein "Wunder" – Hirntote Frau bringt Baby zur Welt

Symbolbild Bild: Kein Anbieter/iStock

Eine bereits seit Monaten hirntote Frau hat in der Uniklinik Brünn ein gesundes Baby zur Welt gebracht. Es ist ein "Wunder, das in der Welt ohnegleichen ist", so ein Sprecher.