Hirsch springt durch Fenster in Friseur-Salon

Einen Besuch der anderen Sorte stattete ein Hirsch einem Friseur im US-Bundesstaat New York ab. Das Tier springt durch die Fensterscheibe in den Salon.

Es sind unglaubliche Szenen, die sich in einem Friseursalon auf Long Islands (US-Bundesstaat New York) zugetragen haben. Eine Kamera zeichnet auf, womit wohl niemand der Anwesenden gerechnet hätte. Wie aus dem Nichts springt ein ausgewachsener Hirsch durch die Fensterscheibe und dringt in das Geschäft ein.Dabei hat eine weitere Kundin, sie hatte es sich auf dem Sofa bequem gemacht, riesiges Glück. Der Hirsch verfehlt die Frau nur um wenige Zentimeter, als er in den Friseursalon eindringt. Vollkommen erschrocken reagieren die Anwesenden auf den unerwartet erschienenen Gast, wie das Video zeigt.Nach nur wenigen Sekunden ist der Spuk auch wieder vorbei. Zurück blieb ein völlig zerstörter Friseursalon und drei verschreckte Personen, von denen allerdings niemand ernsthafte Verletzungen davongetragen hat. Besonders kurios: Das Tier verlässt den Salon nicht, ohne sich vorher einen Lockenstab, womöglich als Andenken, stibitzt zu haben.