Hochrangiger russischer Ex-Beamter: Festnahme

Ein ehemaliger hochrangiger Beamter des russischen Kulturministeriums ist in Wien festgenommen worden.

Flucht vor Gewahrsam

Wie spanische und russische Medien berichten wurde am Freitag ein ehemalige Beamter des russischen Kulturministeriums in Wien festgenommen worden. Das bestätigte Nina Bussek, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, gegenüber der APA. Ein Richter entscheide nun über die Verhängung der Haft. Im Raum steht der Vorwurf der Geldwäsche.Wie Medien aus Russland und Spanien vermelden, soll es sich beim Festgenommenen um einen ehemaligen Abteilungschef handeln. Dessen Ex-Frau und Sohn sollen ebenfalls festgenommen worden sein - in der spanischen Region Costa del Sol.Außerdem soll auch ein spanischer Staatsbürger, ein Anwalt aus Marbella, im Zusammenhang mit Geldwäsche in Malaga festgenommen worden sein. Berichten des russischen Portals Crime Russia zufolge, soll der russische Ex-Beamte in Russland bereits wegen der Veruntreuung von rund 6,4 Millionen Euro angeklagt worden sein.Das Gericht habe ihn zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt. Dem Beamten sei aber die Flucht gelungen, bevor er festgenommen werden konnte.