Höchste Reisewarnstufe 6 für USA und Türkei

Aufgrund der hohen Zahlen an Neuninfektion und Toten in den USA und Türkei, hat die Regierung die höchste Reisewarnstufe verhängt.

Weil die Regierungen in den USA und der Türkei die Coronavirus-Pandemie in ihren Ländern weiterhin nicht unter Kontrolle bringen können, hat das Außenamt die höchste Reisewarnstufe 6 über beide Länder verhängt.Aus den USA wurden vor kurzem rund 2.000 Tote innerhalb von nur 24 Stunden gemeldet. Eine Zahl, die sogar die besonders schwer betroffenen Länder Spanien und Italien in den Schatten stellt. Die USA verzeichnen nun mit knapp 19.700 Todesfällen am meisten Corona-Tote weltweit In der Türkei sorgen plötzliche Ausgangsbeschränkungen zum Teil für Massenpanik und Ausschreitungen . Die intransparenten Berichte der Regierung sorgen zudem für Verunsicherung.