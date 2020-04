19.700 Covid-Tote: USA überholen Italien

Die USA haben mittlerweile mehr als 19.700 Corona-Tote zu verzeichnen. Damit zogen sie in dieser unrühmlichen Bilanz an Italien vorbei und sind nun weltweite Nummer eins.

19.700 Todesfälle, die mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, wurden mittlerweile in den Vereinigten Staaten registriert. Damit zogen die USA in absoluten Zahlen am bisherigen Spitzenreiter Italien vorbei.Laut Zahlen der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität vom Samstag geht hervor, dass die USA nun knapp vor Italien liegen. Bei Österreichs südlichem Nachbarn wurden bislang 19.468 Todesfälle dokumentiert. Da sich die Daten allerdings rasant und sprunghaft ändern können, unterliegt auch die Aussage über die Führung in dieser traurigen Wertung einigen Schwankungen. Zuletzt wurden in den USA erstmals mehr als 2.000 Covid-Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet. Dabei handelt es sich um den höchsten Anstieg an verzeichneten Toten binnen eines Tages in einem Land seit Beginn der globalen Pandemie.Nicht nur bei den Todesfällen liegen die USA nun in Führung. Von den rund 330 Millionen Einwohnern sind mehr als 500.000 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Werte der einzelnen Länder lässt sich allerdings nur bedingt vergleichen. Unterschiede in den Testquoten und die unbekannte Dunkelziffer machen einen Vergleich schwierig. Auch auf Grund der unterschiedlichen Population hinkt der Vergleich der absoluten Fallzahlen.