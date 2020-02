Hochwasser! Venedig nach Unwetter überschwemmt

Fast die Hälfte des Stadtkerns steht unter Wasser. Auch in anderen Teilen Italiens kam es zu Schäden.

Heftige Regenfälle haben in der historischen Altstadt von Venedig zu Überschwemmungen geführt. Medienberichten zufolge stehen etwa 45 Prozent des Zentrums unter Wasser. Die Flut drang demnach auch in die Markus-Basilika ein.Für Fußgänger wurden Stege aufgebaut, viele Touristen wickelten sich auch Überschuhe aus Plastik um die Beine und wateten durch das Wasser am zentralen Markusplatz. Viele nützten die Ausnahmesituation, um einzigartige Fotos zu schießen.Einheimische sehen die Flut freilich aus einer anderen Perspektive, beklagen Schäden. Am Dienstag kam es auch in den Regionen Basilikata und Apulien zu heftigen Niederschlägen. Es gebe Schäden in Millionenhöhe, klagte der Bauernverband. Auch eine Autobahn wurde überschwemmt und musste geschlossen werden, Bahnlinien waren unterbrochen.