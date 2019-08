Hochzeit bei GNTM, Tränen bei "Promi Big Brother"

Theresia heiratete live im Fernsehen. Weil ihr Vater ihren Ehemann nicht leiden kann, kam es nun zum Weinkrampf im Reality-TV-Container.

Wer weint, gewinnt? Die Emotionen kochen in der aktuellen Staffel von "Promi Big Brother" hoch. Nicht nur das selten reibungslose Zusammenleben auf engstem Raum bringt die Kandidaten an ihre Grenzen, auch vergessen geglaubte Traumata bahnen sich vor laufender Kamera ihren Weg an die Oberfläche. Ist's tief empfundener Schmerz oder ein taktischer Melkversuch der Mitleidsdrüse? Das müssen die Zuschauer entscheiden, die am Ende ja auch den Sieger der Show küren.Zuletzt beichtete Ginger Wollersheim unter Tränen, sie sei von einem Exfreund "krankenhausreif geschlagen" worden. Der namentlich nicht genannte Herr habe sie zudem mit einem Messer attackiert. Von Persönlichkeits-veränderndem Kokain-Konsum war die Rede.In der letzten Episode war dann TV-Detektiv Jürgen Trovato an der Reihe. Er sei bei Pflegeeltern und in Heimen großgeworden, erzählt er Mitstreiter Chris Manazidis ( via "Gala" ). Seine bewegte Vergangenheit sei schuld an seinem harten Auftreten. Davon ist bei seiner tränenreichen Erzählung allerdings wenig zu merken.Theresia Behrend Fischer legt kurz darauf nach. Vom schwierigen Verhältnis zu ihren Eltern hatte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin bereits zu Beginn der Show berichtet, nun führt sie weiter aus, schluchzend versteht sich:"Mein Vater hat zu mir gesagt: 'Du könntest alles von mir haben, hättest du dich nicht so entwickelt, wie du jetzt bist.' Weil ich mit einem alten Mann zusammen bin, der sowieso bald in die Kiste steigt und ich ekelhaft bin. Er hat es mir ins Gesicht gesagt."Der "alte Mann" ist Theresias Gatte Thomas Behrend. Er ist 52 Jahre alt und hat seiner Frau damit 25 Jahre voraus. Beim letzten GNTM-Finale heirateten die beiden auf dem Laufsteg, nun wird die Trauung im Reality-TV aufgearbeitet.