Hochzeitspaar von Insel-Polizei abgestraft

Entspannte Flitterwochen sehen anders aus: Ein österreichisches Ehepaar wurde auf Formentera Opfer eines "Hinterhalts" der lokalen Polizei.

Es sollten sorgenfreie Flitterwochen in Spanien werden. Doch Unternehmer Stefan H. und seine Frau gerieten auf Formentera in einen "Hinterhalt" der lokalen Polizei.Weil das Paar die Gurte auf der Rückbank eines Transfertaxis nicht angelegt hatte, wollten die Cops zunächst 200 Euro Strafe kassieren – oder den Wagen beschlagnahmen. H. appellierte an die Kulanz, worauf immerhin die Geldbuße mit den Worten "Das ist Spanien" halbiert wurde. Allerdings nur bei Sofortzahlung – ansonsten würde die Konfiszierung des Autos umgesetzt.