Hochzeitstermine für 2021 werden schon knapp

Viele Hochzeiten in diesem Jahr werden abgesagt, einen neuen Termin zu finden, ist oft schwierig.

Rund 30.000 Hochzeiten werden wohl von heuer auf 2021 verschoben, da könnten aber viele Locations schon ausgebucht sein. Ein Experte gibt Tipps, wie die Hochzeit dennoch klappt.

Ganze zwei Drittel der jährlich 45.000 Hochzeiten in Österreich finden von März bis August statt. Heiratsspezialist Bernhard Fichtenbauer aus Oberösterreich schätzt, dass rund 30.000 Eheschließungen von heuer auf das Jahr 2021 verschoben werden müssen. Doch da sind bereits sehr viele Locations ausgebucht. "Heiratswillige haben derzeit keine andere Möglichkeit, als geduldig und flexibel zu bleiben", so Fichtenbauers vorsichtige Einschätzung.Die Tipps des Profis: Gibt es mit einem Ausweichtermin Probleme, sollte man sich überlegen, die Hochzeit unter der Woche zu feiern. Da sind alle schönen Locations oft noch frei. Oder man weicht überhaupt auf einen Wintertermin aus. Da kann dann in Ruhe geheiratet werden …