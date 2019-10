Hofburg, Kanzleramt & Ministerien öffnen Türen

Am morgigen Nationalfeiertag steht der Wiener Heldenplatz im Zentrum der Aktivitäten. Dort präsentiert das Bundesheer von 9 bis 17 Uhr seine Leistungsschau.

Highlights und Tipps

Hofburg: Zwischen 12 und 14 Uhr laden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer persönlich in die Präsidentschaftskanzlei. Ab 15 Uhr wird im Burghof gefeiert.Kanzleramt: Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein zeigt ihren Arbeitsplatz zwischen 12 und 17 Uhr. Im "Digitalen Amt" können Handy-Signaturen freigeschaltet werden.Das Paralment ist (derzeit in der Hofburg) von 10 bis 17 Uhr für alle offen. Ein Tipp: Selfies am Rednerpult des Plenarsaales.Das Bildungsministerium steht zwischen 10 und 16 Uhr unter dem Motto "Alltagsheld/-innen". Mit Kinderprogramm.Das Außenministerium feiert von 10 bis 14 Uhr "40 Jahre UNOCity in Wien". Das Justizministerium öffnet von 10 bis 18 Uhr. Unser Tipp: das "Justiz-Café" am Dach.