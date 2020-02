Hofer-Rückzug aus Politik? Laut FPÖ "Schwachsinn"

Nach der Aschermittwochs-Rede von FPÖ-Chef Norbert Hofer kam es zu Rücktrittsgerüchten, gestreut von einem Medium. In der FPÖ heißt es: "Vollkommener Schwachsinn".

"In seiner Aschermittwochsrede sprach Norbert Hofer überraschend offen über seine aktuellen Herzprobleme. Deutet er damit seinen baldigen Rückzug aus der Politik an?" berichtet ein heimisches Medium. In der FPÖ reagiert man verwundert auf den Bericht, Hofers Pressesprecher Volker Höferl attestiert, dass die Zeilen "vollkommener Schwachsinn" seien."Im Wahlkampf hat Norbert Hofer eine Grippe übergangen (damals mit fast 40 Grad Fieber beim TV-Duell, Anm.). Dies führte dazu, dass es danach vereinzelt zu gesundheitlichen Nachwirkungen kam. Deshalb wurde in den letzten Wochen eine medizinische Abklärung vorgenommen. Ergebnis: Alles in Ordnung. Keine Spur von Rücktritt oder Rückzug. Trump würde sagen: Fake News", so Höferl.In seiner Aschermittwochsrede hatte Hofer auch über seinen Gesundheitszustand gesprochen. "Ich habe alles gegeben bis an die Grenze meiner Gesundheit. Sogar bis zu Herzuntersuchungen in den letzten Monaten", erklärte er vor seinen Anhängern und bat um Durchhaltevermögen. Mit einem Rücktritt oder Rückzug aus der Politik habe das allerdings nichts zu tun, so die FPÖ am Donnerstag.Im Gegenteil: Hofer sah zwar "kurzfristig" Schwierigkeiten für die Partei, auch im Hinblick auf die Wien-Wahl. Auf lange Sicht würde die FPÖ aber erfolgreich sein, denn es gehe nicht um die FPÖ, sondern um Österreich, so Hofer. Mit Blasmusik wurde Hofer am Mittwoch in der Jahnturnhalle auf die Bühne begleitet, samt stehenden Ovationen und Jubel. Er gestand nach der turbulenten Politzeit aber: "Es ist nicht immer leicht ein Freiheitlicher zu sein."