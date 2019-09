Darum stach Sohn (45) mit Messer auf Mutter ein

Nach der Messerattacke eines 45-Jährigen auf seine Mutter am Sonntag in Hohenems hat die Polizei nun neue Details zu dem Fall veröffentlicht.

Der 45-Jährige hatte am Sonntag seine 75-jährige Mutter in Hohenems (Bezirk Dornbirn) mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt - "Heute.at" berichtete Nach derzeitigem Ermittlungsstand litt der Sohn bereits seit längerer Zeit an einer psychischen Erkrankung. Strafrechtlich war der Mann allerdings bislang nicht aufgefallen.Die Polizei geht davon aus, dass der 45-Jährige mit seiner Mutter "aus geringfügigem Anlass" in Streit geraten war und er dabei auf die 75-Jährige eingestochen hatte.Der Österreicher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in das Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert, berichtet die Polizei.Aufgrund seiner psychischen Verfassung konnte der 45-Jährige allerdings bisher noch nicht von den Ermittlern einvernommen werden.