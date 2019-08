Hörbiger-Video entstand in Hotel

Christiane Hörbiger will nicht mit SP-Chefin Rendi-Wagner sprechen. Eine entsprechende Einladung nach ihrer Kritik schlug die Schauspielerin aus. Unterdessen werden Details des Videos bekannt.

Video war geplant

Weitere Unterstützer

Skistar will Kurz "stärken"

Eine Minute mit großem Nachhall: "Vollkommen verblödet" hatte Hörbiger, wie berichtet, den SP-Misstrauensantrag gegen die Regierung Kurz genannt. Rechtfertigen will sie das gegenüber der SP-Chefin nicht:"Zum Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz habe ich meine Meinung bereits gesagt. Ich werde auch keine Fragen sowie Anrufe beantworten und sonstige Termine wahrnehmen", ließ sie der APA mitteilen.Außerdem befinde sie sich "aufgrund eines Unfalls seit Kurzem in ärztlicher Behandlung". Nach "Heute"-Infos handelt es sich dabei um eine Oberschenkelverletzung, die Hörbiger zu Terminabsagen zwingt.Das Video war übrigens keine spontane Aktion. Es wurde schon zu Sommerbeginn von einem VP-Team gedreht. Location: der Garten eines Hotels in der Wiener City. Der Dreh selbst war schnell erledigt. Die Schauspielerin benötigte nur einen "Take". Der Text sei ausschließlich von Hörbiger gekommen, weder vorgegeben noch verändert worden, versichert die VP.Detail am Rande: Beim Dreh dabei waren auch die beiden Möpse von Hörbiger, Loriot und Vicco. Zustande gekommen ist der Kontakt zwischen Hörbiger und Kurz 2018. Damals war sie Gast beim Sommerfest und der Veranstaltung "Punsch und Maroni".Beim Kurz-Unterstützungsvideo mit Hörbiger bleibt es nicht. Gestern veröffentlichte die VP einen neuen Clip, diesmal mit Ex-Skistar Walchhofer. Bis zur Wahl werden regelmäßig weitere Unterstützer – nicht nur Promis – ein Kurz-Comeback fordern.Ex-Skiweltmeister Michael Walchhofer outet sich per Video als Kurz-Fan. In den vergangenen eineinhalb Jahren habe man gesehen, dass "Leistung belohnt worden ist". Das sei auch "gesellschaftlich ganz, ganz wesentlich". "Lasst's uns den Sebastian stärken", sagt er im 50-Sekunden-Clip.(red)