Hotel schenkt Eltern mit Schlafmangel Urlaub

Ein Hotel in Edingburgh hat sich ein besonderes Angebot für junge Eltern ausgedacht. Dort werden Übernachtungen verschenkt.

Bei jungen Eltern ist Schlaf oft ein Luxusgut. Wissenschaftler der University of Warwick fanden heraus, dass Eltern nach der Geburt ihres Sprösslings bis zu sechs Jahre lang mit Schlafmangel rechnen müssen.Ein Hotel in Edingburgh leistet nun in dieser Hinsicht ein ganz besonderes soziales Engagement. Es verschenkt an Eltern, die unter Schlafmangel leiden, Kurzurlaube.Das Gewinnspiel steht im Zusammenhang mit der Gründung des "Sleep Clubs". Der Besitzer hatte die Idee Müttern und Vätern mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren die Chance auf eine erholsame Nacht zu geben. Allerdings ist das Zimmer nur für einen Elternteil vorgesehen.Es steht ein Milch-Taxi für stillende Mutter bereit. Die Milch wird abgeholt und an die daheim gebliebenen Väter geliefert. Der Gewinn beinhaltet außerdem ein Gute-Nacht-Paket und Wohlfühlartikel. Der Service gilt ausschließlich für Familien mit Wohnsitz in Edinburgh