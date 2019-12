"Das ist das beste Handy, das ich je getestet habe"

Das Mate 30 Pro von Huawei wäre ein klarer Anwärter auf den Titel "Handy des Jahres". Nur: Es gibt einen Haken.

Beim Mate 30 Pro kommen uns zahlreiche positive Adjektive in den Sinn. Bildschirm: genial. Akku: krass. Kamera: sagenhaft. Die Ausstattung des Handys sucht derzeit seinesgleichen und die Verarbeitung ist wirklich gut.Das bringt die Nutzer ins Schwärmen: "Es ist das beste Handy, das ich je getestet habe", so das Fazit von Francisco Jeronimo, Analyst und Forschungsleiter für mobile Technologie beim Marktforschungsunternehmen IDCDas Design mit dem großen Bullauge auf der Rückseite fällt auf: Der schimmernde Ring erinnert an einen Donut mit Zuckerglasur. Darin steckt die Vierfachkamera des Mate 30 Pro. In einem Punkt schlägt Huawei die Konkurrenz hier deutlich.Das Handy kann für Zeitlupen-Clips 1.920 Bilder während 0,5 Sekunden aufnehmen. Mit weiterer technischer Trickserei wird dieser Wert erneut um den Faktor vier verlangsamt, sodass dann hochgerechnet 7.860 Bilder pro Sekunde erfasst werden. Mit diesem Modus bleibt die Zeit schon fast stehen. Damit Zeitlupenaufnahmen brauchbar werden, benötigt man aber sehr viel Licht.Der Akku ist groß, das Display aber auch. Dennoch hält das Gerät stundenlang durch. In unserem Test hielt eine Ladung knapp zwei Tage. Der Youtuber Mrwhosetheboss hat eine Reihe aktueller Handys gegeneinander antreten lassen. Das Mate 30 Pro hielt im Test 8 Stunden und 13 Minuten durch. Nur das iPhone 11 Pro lief in seinem Test noch 19 Minuten länger.Das Mate 30 Pro kommt zwar mit Android daher und erhält dafür auch Updates. Aufgrund des andauernden Handelsstreits zwischen den USA und China und den daraus resultierenden Sanktionen muss das Handy aber derzeit ohne Google Services auskommen. Play Store, Maps, Drive, Docs, Kalender oder Youtube laufen nicht – oder nur mit Einschränkungen. "Ohne Google Play hat das Smartphone außerhalb von China keine Erfolgschancen", sagt Jeronimo.Als Alternative bleibt den Nutzern die App Gallery, der Download-Store von Huawei. Aktuell sind darin rund 11.000 Apps außerhalb von China vorhanden. Whatsapp, Instagram, Facebook oder auch Snapchat sind jedoch nicht dabei. Immerhin finden sich im Store eine Handvoll österreichischer Apps wie Heute.at. Apps aus anderen Quellen zu installieren, ist nicht zu empfehlen.