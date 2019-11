Huawei stellt neue Handys und vieles mehr vor

Huawei hat am Mittwoch das Q4 Line-Up präsentiert. Neben dem Huawei Nova 5T, Huawei P smart Pro, Huawei Watch GT2, Huawei Freebuds 3 gibt es noch viele weitere Neuheiten.

Die Huawei Consumer Business Group bringt das mehrfach ausgezeichnete Huawei P30 Pro in einem neuen Design und die Huawei FreeBuds 3, mit Intelligent Active Noise Cancellation, nach Österreich.Zeitgleich startet auch die Verfügbarkeit der neuen Huawei Watch GT 2 (46mm) und des Huawei Nova 5T in Österreich. Weiters stellt Huawei das Huawei P Smart Pro und das Huawei Band 4 vor.Das neue Design des Huawei P30 Pro ist von der Natur inspiriert und wurde in einem speziellen Schleifverfahren hergestellt. Die Farbe Mystic Blue erinnert an den Himmel, der das Meer reflektiert. Die einzigartige Farbe für das Huawei P30 Pro verleiht dem Smartphone eine neue Ästhetik und einen überraschenden, eleganten Look.Ästhetisches Design und die Symbiose einer matten und glänzenden Oberfläche auf der Rückseite des Smartphones machen das Huawei P30 Pro zu einem außergewöhnlichen Blickfang. Das Huawei P30 Pro erreicht Rekordwerte im DxOMark-Ranking1 und ist mit der weltweit ersten Leica Quad Kamera ausgestattet.Sie besteht aus einer 40 MP Hauptkamera mit SuperSpectrum-Sensor, einer 20 MP Ultra-Weitwinkelkamera, einer 8 MP Telefoto-Kamera und einer Time-of-Flight-Kamera. Die Frontkamera verfügt über 32 MP.Fünf AI Kameras für High-Definition-, Ultra-Weitwinkel-, Makro-, Bokeh-und Selfie-Aufnahmen liefern – unterstützt von künstlicher Intelligenz – optimale Fotos und Videos. Das Huawei Nova 5T ist mit Huawei GPU Turbo 2.0 ausgestattet. Mit dieser Technologie verbessert sich die Leistung von CPU- und GPU-Prozessoren.Software- als auch Hardware-basierte Prozesse in der Grafikverarbeitung werden beschleunigt – wodurch nicht zuletzt Gaming-Liebhaber von kurzen Ladezeiten und immersiven Spielerlebnissen profitieren. Der Kirin 980 SoC und die Dual-NPU machen aus Huaweis Neuzugang Nova 5T einen reaktionsschnellen mobilen Assistenten, dessen Leistung durch künstliche Intelligenz noch verstärkt wird.Die 6 GB RAM Arbeitsspeicher sorgen für flüssige Abläufe ohne Wartezeiten. Kompromisslos ist auch der 128 GB Speicher, der ausreichend Platz für eine große Auswahl an Songs, Filmen und Apps bereithält.Um den unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden, bietet das Huawei P smart Pro beeindruckende Funktionen wie eine Popup-Kamera und ein 6,59-Zoll-FullView-Display, die dem Nutzer ein grenzenloses Seherlebnis bieten. Die Besonderheit des Smartphones ist eine Ultra-Weitwinkel-AI-Dreifachkamera mit einer 48 MP-Hauptkamera.Durch die Low-Light-Fotografie-Technologie von Huawei können hochwertige, scharf gestochene Fotos problemlos aufgenommen werden. Das neue Huawei P smart Pro spricht mit seinen Funktionen und seinem Design vor allem eine jüngere Zielgruppe an und bietet reibungslose Leistung und lange Akkulaufzeit bei Huaweis gewohnter High-End Fotografie-Kompetenz.Das zeitlose Design der Huawei Watch GT 2 und das randlose Display verleihen der Smartwatch eine besondere Eleganz und ist so die perfekte Symbiose aus Design und Technologie. Die All-in-One 3D Glasoberfläche der 46mm-Serie sorgt für ein einzigartiges Erscheinungsbild im geschwungenen 3D-Look und überzeugt mit einem AMOLED-Bildschirm mit 454 x 454 Pixelauflösung.Das gebogene Ziffernblatt der 42mm-Serie ist nur 9,4mm dünn und mit einem besonders schlanken Metallrahmen umschlossen. Die Smartwatch ist in vier unterschiedlichen Modellen erhältlich: Zwei aus der 46mm-Serie und zwei aus der 42mm-Serie. Alle Modelle können unisex getragen werden.Um die Akkulaufzeit zu verbessern wurde die Huawei Watch GT 2 mit dem Huawei Kirin A1 Chipsatz ausgestattet. Dieser ermöglicht in der 46mm Variante eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen, in der 42mm Variante eine Laufzeit von bis zu einer Woche. Der Anwendungsprozessor nutzt den Cortex-M7-Prozessor, um eine niedrige Leistungsaufnahme von 10uA/MHz zu erreichen, die weit unter dem Branchendurchschnitt von 30uA/MHZ liegt.Huaweis isochroner Zweikanal-Bluetooth macht es möglich, echten Stereoklang über kabellose Kopfhörer zu genießen, die gleichzeitig und unabhängig mit beiden Hörern verbunden sind. Der Kirin A1 Chip ist der erste, von Huawei entwickelte, Chip für den mobilen Audiomarkt. Der Kirin A1 Chip kann komplexe Aufgaben effizient und leistungsstark verarbeiten und das alles auf einer kleinen fingernagel-großen Fläche von 4,3 mm x 4,4 mm. Als weltweit erster tragbarer BT 5.1 & BLE 5.1 Chip, sorgt der Kirin A1 dafür, dass die Huawei FreeBuds 3 unübertroffen in Bezug auf Stabilität und einfacher Verbindung sind.Die neue Bluetooth-Generation ermöglicht den dynamischen Wechsel auf einen freien Kanal, mit einer Frequenz von 2,4-GHz, wie etwa Wi-Fi. Dies ermöglicht eine schnelle Anpassung an äußerliche Veränderungen und eine höhere Störsicherheit. Die Huawei FreeBuds 3 verfügen über eine drahtlose Ladefunktion. Diese macht es möglich, die Kopfhörer über drahtlose Ladegeräte oder über Smartphones mit einer reverse wireless charging Funktion aufzuladen.Dank dem Kirin A1-Chip sind die Huawei FreeBuds 3 in der Lage, bei vollem Akku vier Stunden durchgehend in Betrieb zu sein. Wenn sich die Kopfhörer bei der Ladestation befinden, kann bis zu 20 Stunden Musik genossen werden.Das Huawei Band 4 kombiniert elegantes, minimalistisches Design und einfache Displayanpassung mit intelligentem Monitoring und umfangreicher Übungsmodus-Kompatibilität. So wird das Benutzererlebnis in den Mittelpunkt der Fitness-Technologie gestellt. Das Huawei Band 4 ist ein Allround-Fitness-Monitoring-Assistent, der Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz und Schlafüberwachung den ganzen Tag über im Auge behält.Darüber hinaus überzeugt das Huawei Band 4 mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu neun Tagen und profitiert von Huaweis einfacher USB-Stick- und Ladetechnologie, die es dem Anwender ermöglicht, die Uhr direkt an einen USB-Anschluss anzuschließen - ganz ohne Kabel. Das Huawei Band 4 unterstützt das Huawei TruSeen 3.5 und das Huawei TruSleepTM2.0 für optimale Gesundheit und besseren Schlaf.Das Band ist mehr als nur ein Fitnessmonitor, es verfügt auch über eine Telefonfinder-Funktion, Remote-Shutter-Funktionen, eine intelligente Uhr und Erinnerungsalarme, um sicherzustellen, dass die Nutzer aktiv bleiben. Das Huawei Band 4 ist bis zu 50 m wasserdicht.