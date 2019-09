Heli-Einsatz mitten in Wien rettet Frau das Leben

Eine ältere Dame erlitt am Donnerstagabend am Schwedenplatz einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Drei Teams der Wiener Berufsrettung versorgten sie notfallmedizinisch. Der Helikopter flog sie ins Spital.

Rettungs-Hubschrauber am Schwedenplatz

Spektakulärer Hubschrauber-Einsatz am Donnerstagaben in der Wiener Innenstadt: Der Franz-Josefs-Kai musste gesperrt werden, damit der Rettungs-Heli landen konnte.Grund für den Einsatz war, dass eine ältere Dame in einem Lokal am Donaukanal einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte - heute berichtete Die Dame wurde von drei Teams der Berufsrettung erstversorgt, anschließen wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Die Frau hat dank der perfekten Rettungskette überlebt.Video: Der Rettungseinsatz - hier aus einer anderen Perspektive: