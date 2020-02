Aggro-Hund fetzt über Parkplatz, um Kind zu verletzen

Schockierende Bilder einer Überwachungskamera zeigen eine Hundeattacke auf ein fünfjähriges Mädchen. Der Hund wurde eingeschläfert.

Es sind schockierende Bilder, die eine Überwachungskamera in Colorado Springs aufgenommen hat. Sie zeigen, wie ein scheinbar aus dem Nichts auftauchender Hund eine Fünfjährige attackiert und sich an dem Mädchen festbeißt. Die Attacke ereignete sich am Morgen des 20. Oktober 2019 auf einem Kirchenparkplatz.Das Mädchen ist mit den Eltern unterwegs, als es plötzlich von einem Terrier attackiert wird. Sofort versuchen die Elternteile den Hund vom Mädchen zu lösen, doch das gelingt nicht. Innerhalb weniger Sekunden eilen Passanten zu Hilfe. Doch auch ihnen gelingt es nicht sofort, das Mädchen zu befreien.Einem Bericht des "Daily Mirror" zufolge erlitt die Fünfjährige "moderate" Verletzungen. Ihre Wunden mussten klarerweise dennoch medizinisch versorgt werden.Für den Hundebesitzer hatte die Attacke rechtliche Konsequenzen. Er wurde wegen unerlaubten Besitzes eines gefährlichen Hundes angeklagt und zu einer Haftstrafe verurteilt. In solchen Fällen sieht es das Gesetz von Colorado vor, dass der Besitzer des Hundes zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden kann.Entweder wird das Tier kostenpflichtig an eine akkreditierte Einrichtung abgegeben oder eingeschläfert. Der Besitzer entschied sich für die zweite Variante. Die "Humane Society of the Pikes Peak Region" postete das Video auf Facebook, um vor derartigen Attacken zu warnen. Hundebesitzer müssten verantwortungsbewusst mit den Tieren umgehen, hieß es in dem Posting.Auch in Österreich kommt es immer wieder zu Hundebissen. Erst vor wenigen Tagen, schockte der Fall von Bernhadiner-Hündin "Mädi" , die nach einer Bissattacke an einem Buben eingeschläfert werden soll.