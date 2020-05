Hund biss Mädchen (2) in Lichtenwörth ins Gesicht

Blutiger Zwischenfall in Lichtenwörth (Wr. Neustadt): Ein Hund biss ein zweijähriges Kind ins Gesicht, der Notarzthelikopter musste landen.

Bissunfall am Samstag in Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt-Land): Ein Hund griff ein zweijähriges Kind an, das Mädchen erlitt Bissverletzungen im Gesicht.Da laut Erstmeldung schwere Verletzungen befürchtet wurden, wurde neben der Rettung auch ein Notarzthubschrauber angefordert. Aber: Alle umliegenden Hubschrauber, Christophorus 3 aus Wr. Neustadt, Christophorus 9 aus Wien sowie der neue Martin 5 (mehr zu Martin 5 lesen Sie hier ) aus Bad Vöslau standen gerade bei einem schweren Verkehrsunfall im Weinviertel im Einsatz ( "Heute" berichtete ), daher landete der ITH (Intensivtransporthelikopter) aus Wr. Neustadt.Nach der Erstversorgung gab es leichte Entwarnung: Die Verletzung der Zweijährigen waren nicht so schwer, das Mäderl konnte also bodengebunden mit der Rettung ins Wiener Neustädter Landeskrankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen.