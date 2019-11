"Entführer hat Hund freigelassen, weil zu heiß"

Seit Freitag wurde nach Hündin "Maggie" gesucht, die von einem unbekannten Mann in Wien-Liesing entführt wurde. Nun ist sie wieder zurück bei ihrer Familie.

Hündin zurück bei Besitzern

Hilfe durch Medien und Passanten

Gute Nachrichten im Fall "Maggie": Die Hündin wurde seit Freitag sehnsüchtig von ihren Besitzern gesucht, bis ihre Familie sie am Sonntag endlich wieder in die Arme schließen konnte."Ich denke, er hat sie freigelassen, weil es ihm zu heiß wurde", sagte der glückliche Hundebesitzer gegenüber "" über den mutmaßlichen Entführer.Die öffentliche Fahndung nach der Hündin scheint dem Mann zu heikel geworden zu sein, weshalb er sie einfach wieder freigelassen hat, so die Vermutung der Besitzer.Am Sonntag in der Früh gegen 03.00 wurde "Maggie" von der Polizei Hetzendorf gesichtet, konnte zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht eingefangen werden. Gegen 09.00 wurde die Hündin auf der Rodauner Straße gesehen, woraufhin sich die Besitzerin mit ihrer Mutter sofort auf den Weg machte, um ihre Hündin zu finden.Kurz danach kam auch endlich die Erlösung: Bei dem in den frühen Morgenstunden gesichteten Hund handelte es sich tatsächlich um "Maggie", die inzwischen wieder bei ihrer Familie ist.Nachdem Hündin "Maggie" entführt wurde, erstattete die Besitzerin Anzeige bei der Polizei und stellte auch den Kontakt mit der "Hunde-Such-Hilfe Österreich" her. Durch die Facebook-Postings konnte herausgefunden werden, dass es sich bei dem anfangs noch unbekannten Mann um einen Obdachlosen aus Wien handelte, schreibt die Hunde-Such-Hilfe Österreich.Der Platz, an dem der Obdachlose allerdings normalerweise sein Schlaflager hat, war am Samstag leer. Grund dafür sei angeblich ein Streit zwischen mehreren heimatlosen Menschen gewesen, wobei einer von ihnen von der Rettung mitgenommen wurde.Wo sich der Mann momentan befindet, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.