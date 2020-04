Über 100 Schweine bei Bauernhof-Brand verendet

160 Mann der Feuerwehr kämpften gestern auf einem Bauernhof gegen die Flammen. Personen wurden keine verletzt, allerdings vielen rund 150 Schweine dem Feuer zum Opfer.

Dienstag kurz vor 15 Uhr brach in Offenhausen (Wels-Land) in einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Brand im Bereich des Schweinestalles aus. Wir berichteten. Ein zufällig vorbeikommender Pkw-Lenker bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr.Insgesamt 16 Feuerwehren mit 160 Mann waren schließlich mit den Löscharbeiten beschäftigt.Zum Zeitpunkt des Brands war keine Person am Hof. Deshalb musste die Feuerwehr für den Löscheinsatz ein Fenster und zwei Türen aufbrechen.Den Helfern gelang es ein Übergreifen des Brands auf das Wohngebäude des Vierseithofs zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt.Der Wirtschaftstrakt mit den Stallungen wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Besonders tragisch: Eine Vielzahl der Schweine in den Stallungen - geschätzt zirka 150 - verendeten.Die Höhe des Schadens konnte noch nicht festgestellt werden, dürfte jedoch mehrere Hunderttausend Euro betragen. Hinweise auf eine Brandursache sind noch nicht bekannt – die Erhebungen laufen.