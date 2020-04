01.04.2020 9:35 Hunderte Wiener warten vor AMS in der Schlange

Die Menschen warteten vor dem AMS-Gebäude in der Schlange. Bild: Leserreporter

Die Arbeitslosenzahlen steigen wegen der Corona-Krise drastisch an. In Wien-Favoriten standen am Dienstag hunderte Wiener vor dem AMS in der Schlange.